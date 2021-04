Partito socialista e Noi Sammarinesi: su "la Serenissima" realtà mistificata sul piano politico

Terminata questa sessione consigliare con 2 giorni di anticipo rispetto il previsto, grazie anche all’adozione del nuovo regolamento, esprimiamo apprezzamento per l’approvazione all’unanimità di due provvedimenti di legge: la creazione di una rete sentieristica della Repubblica di San Marino, che valorizza il nostro territorio con ricadute importanti anche sul turismo e la legge sull’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Un ulteriore elemento positivo è stato constatare il clima collaborativo che si è instaurato nel confronto politico anche su altri provvedimenti volti al sostegno di persone e famiglie in difficoltà. Tutto ciò dimostra che la politica, quando vuole, sa anche dare buona prova di sé. Maggioranza e Governo hanno avviato all’iter consigliare, in prima lettura, importanti provvedimenti di legge che avranno, ne siamo convinti, ricadute positive sulla nostra economia quali: la legge sull’utilizzo della cannabis ad uso medicinale o terapeutico, l’istituzione di un certificato complementare di protezione per i medicinali ed il recepimento ed adozione delle linee guida di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio clinico nella conduzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Provvedimenti, questi ultimi, volti ad allineare al contesto internazionale le aziende che già operano in questi settori e quelle che, in virtù di tale adeguamento normativo, verranno auspicabilmente ad investire nel nostro territorio. Ancora al centro dell’attenzione, poi, la ratifica dei decreti per il contrasto alla diffusione del COVID. Il tema in discussione ha permesso all’aula di prendere atto con soddisfazione dei buoni risultati raggiunti nonostante la scelta, coraggiosa e non scontata, di allentare le misure di restrizione della mobilità, del coprifuoco e delle aperture delle attività economiche in linea con la sensibile diminuzione dei casi attivi e dell’alto numero di persone vaccinate. Sicuramente utile si dimostrerà nel tempo l’intervento della Segreteria di Stato per l’Informazione, volto a rafforzare e tutelare l’Autorità Garante per l’Informazione ma, soprattutto, teso a garantire maggiore trasparenza nei finanziamenti che gli organi di informazione ricevono. Questo perché crediamo che chi legge abbia anche il diritto di conoscere e valutare la qualità dell’informazione che riceve, la quale spesso dipende dalla linea editoriale dell’organo di informazione, che può essere condizionata da chi lo finanzia. Spiace, infine, dover registrare come un articolo (suggerito?) comparso oggi sul quotidiano “La Serenissima” tratti di PS e di Noi Sammarinesi mistificando quanto accade sul piano politico. La sensazione che abbiamo avuto è stata quella che si tratti di un tentativo di confondere il lettore, infatti il giornalista non dice o forse non sa che ai sensi dell’attuale legge elettorale la maggioranza, così come votata, non può mai scendere sotto la soglia dei 35 consiglieri. Davvero buffo poi che il giornale aggiunga un “nuovo” consigliere in quota alla componente MD. Forse alla linea editoriale di “La Serenissima” è sfuggito che Luca Lazzari non si è nemmeno candidato alle ultime elezioni politiche. Ferme restando le già evidenti problematiche interne alla Lista NPR, la componente PS NS pur in ragione del suo peso politico istituzionale maggiore rispetto alla restante parte di Lista non ha incarichi di Governo, ma è altrettanto vero che nemmeno li rivendica. Non siamo per nulla interessati alle “grandi manovre”, ci sentiamo, invece, fortemente impegnati nel percorso politico all’interno di questa maggioranza, che continueremo a sostenere dando il nostro fattivo contributo nel solo interesse del Paese. Prendiamo e ancor più prenderemo le distanze da chi invece, già dall’inizio di questa legislatura, ha esclusivamente inseguito e perseguito i propri interessi.

