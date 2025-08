Partito Socialista: I cittadini sammarinesi siano protagonisti del proprio futuro rispetto all’eventuale Accordo di associazione all’U.E.

Partito Socialista: I cittadini sammarinesi siano protagonisti del proprio futuro rispetto all’eventuale Accordo di associazione all’U.E..

Il Partito Socialista di San Marino, come ha spiegato nel corso di una Conferenza Stampa, ha agevolato la presentazione di due nuovi quesiti referendari, per i quali, venerdì scorso, è incominciata la raccolta delle firme necessarie.

L’obiettivo del P.S., al di là di come ognuno la possa pensare, in coerenza con le posizioni assunte fin dal 2022, mira a far sì che i cittadini sammarinesi siano protagonisti del proprio futuro rispetto all’eventuale Accordo di associazione all’U.E.

Riteniamo che la mancanza di trasparenza nella gestione delle varie fasi che hanno caratterizzato il negoziato e l’assenza di informazione che la maggioranza avrebbe dovuto condividere – “nei suoi contenuti precisi, ampiamente con la cittadinanza”, siano venuti a meno e, al tempo stesso, sia la causa principale del risveglio dei sammarinesi, i quali vogliono essere informati e sapere con esattezza a che cosa stiamo andando incontro.

D’altronde quale strumento è più adatto del Referendum per condividere ampiamente con la cittadinanza i contenuti dell’Accordo di associazione all’U.E.? Ogni cittadino, al di là di come la possa alla fine pensare, avrà la possibilità di esprimersi e di essere protagonista attivo di una scelta molto importante per il futuro del Paese, senza demandare a cinquanta Consiglieri, cioè a pochi, le scelte per tutti.

Questa pratica si chiama democrazia e non dovrebbe fare paura a nessuno, visto che determina su aspetti specifici le maggioranze reali del Paese. E’ una pratica prevista dal nostro Ordinamento Giuridico e stabilisce che la democrazia rappresentativa faccia largo alla democrazia diretta in certi particolari casi.

L’Accordo in oggetto è uno di questi casi, poiché nel recepire 7.000 raccomandazione U.E., come è stato precisato nel corso dell’ultimo dibattito Consiliare, verrà intaccato il nostro ordinamento giuridico, giudiziario, economico, finanziario e dovrà essere ulteriormente ampliata la Pubblica Amministrazione.

A noi del Partito Socialista ci pare che tutto questo sia sufficiente per ricorrere alla democrazia diretta tramite il Referendum. Al P.S., senza neppure entrare troppo nel merito, sta a cuore che i cittadini elettori possano esprimersi direttamente, senza demandare a nessuno la scelta definitiva.

Per fare questo abbiamo agevolato la presentazione di due quesiti referendari. Il primo riguarda direttamente l’Accordo di Associazione U.E. e prevede che in sede di ratifica consiliare, sia previsto che l’entrata in vigore dell’Accordo avvenga dopo la celebrazione di un apposito Referendum popolare; il secondo chiede la revisione della legge sul Referendum quando siano previste adesioni ad organismi internazionali e siano necessarie modifiche a vigenti leggi nazionali.

Perché i sammarinesi possano essere protagonisti e possano esprimersi, è però indispensabile raccogliere le firme necessarie per la presentazione dei Referendum, per cui invitiamo tutti coloro i quali fossero interessati, a contattare i seguenti numeri telefonici: 3357330309 e 3358494117, vi verranno indicati luoghi, ore e giorni in cui sarà possibile firmare le richieste di Referendum.



