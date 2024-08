Partito Socialista: Il più vivo augurio di buon lavoro ai quattro Segretari di Stato, espressione della Coalizione Libera/PS - PSD

Lunedì 5 agosto u.s., il Partito Socialista ha riunito la Segreteria per analizzare la situazione politica generale.

La Segreteria ha ribadito che, pur non essendo riusciti a inserire in Consiglio Grande e Generale un rappresentante, date le condizioni in cui il Partito era stato costretto dalla precedente guida politica, che aveva l’obiettivo di portare l’eredità storica del P.S. alla corte di nuovi schieramenti privi di identità, la presenza dei Socialisti si è fatta comunque sentire consentendo alla lista Libera/PS di mantenere 10 seggi in C.G. e G. Ciò ha fornito al Partito Socialista un peso politico comunque evidente.

La Segreteria del Partito Socialista ha espresso soddisfazione per la costituzione del nuovo Governo che vede la Coalizione Libera/PS – PSD determinante per la sua nascita e rivolge ai quattro Segretari di Stato, espressione della Coalizione, il più vivo augurio di buon lavoro.

Ora è necessario essere conseguenti nelle azioni con quanto annunciato fortemente in campagna elettorale rispetto ad alcuni temi di primaria importanza, quali le Istituzioni, la Sanità, il Territorio e la politica della casa, il contenimento del debito pubblico, tanto per fare solo degli esempi. Su questa strada l’apporto dei Socialisti sarà leale e convinto.

La Segreteria ha inoltre confermato la positività dell’incontro con Libera e la sua dirigenza, ritenendo fondamentale la sinergia tra le due forze politiche. A tale proposito la Segreteria del P.S. riterrebbe utile costituire un organo di coordinamento al fine di evitare dissonanze e sbavature, e per individuare ogni forma possibile di maggiore ed efficace collaborazione.

La Segreteria del Partito Socialista ha deliberato una serie di iniziative che, a partire dal mese di Settembre, dopo la pausa ferragostana, saranno svolte all’interno del territorio, sia di carattere storico sia su alcuni temi di grande attualità e di forte impatto sull’intera popolazione.

La Segreteria coglie l’occasione per augurare a tutti una buona estate!



Comunicato stampa

Partito Socialista

