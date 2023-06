Partito Socialista: nasce il gruppo “I Cultori per l’Ambiente’

Nella Repubblica di San Marino prende forma il primo Gruppo Partecipato denominato “I Cultori per l’Ambiente’. A seguito dei lavori svolti all’interno del Direttivo del Partito Socialista di San Marino, si è dato avvio al corso di rinnovamento per lo sviluppo di una cultura graduale nei confronti del Territorio della Repubblica di San Marino. Ciò si concretizza, nel rispetto delle linee di indirizzo del Partito Socialista, nel nascente Gruppo ‘I Cultori per l’Ambiente’ aperto a tutti i cittadini e operativo fin da ora. Referente Responsabile Cristina Righi. Per informazioni e approfondimenti: gruppoterritoriocristinarighi@gmail.com

c.s. Partito Socialista