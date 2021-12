Partito Socialista – Noi Sammarinesi: Occorre una “tregua” nelle divisioni e nelle ostilità

Non c’è dubbio che da tempo stiamo attraversando un momento di confusione e di tensione in politica, sempre più interessata da continue frammentazioni e dall’emergere di una conflittualità senza precedenti, mentre il Paese, nella situazione nella quale versa (crisi economica-finanziaria e pandemia che torna a mordere) richiederebbe una politica inspirata nell’agire dalla massima condivisione nell’interesse del bene comune. Il distacco tra cittadini e politica ormai si è tradotto in sfiducia generalizzata verso tutti, talvolta con sentimenti di disaffezione e di disprezzo verso la politica, sentimenti certamente acuiti dalle vicende di questi ultimi giorni, anche nell’ambito sanitario. Partito Socialista e Noi Sammarinesi sono convinti che le difficoltà del presente possano essere superate se tutte le forze politiche saranno capaci di assumersi le proprie responsabilità con la consapevolezza della necessità di ricreare un clima di rispetto in grado di restituire alla politica la sua funzione di guida per risolvere i problemi ed uscire al più presto dalle attuali difficoltà. Occorre una “tregua” nelle divisioni e nelle ostilità nelle quali, diversamente, si rischierebbe di essere definitivamente annullati. Si auspica che ciascuna forza di opposizione possa dare il proprio apporto nell’interesse del Paese e che ciascuna forza politica in genere lasci da parte le proprie smanie propagandistiche, divisive e di ricerca continua del consenso elettorale del singolo, spesso dimenticandosi che il proprio servizio va svolto nell’interesse dell’intero Paese e per la creazione di solide basi per il futuro. Partito Socialista e Noi Sammarinesi ritengono prioritario impegnarsi su questo fronte di ricerca, il più possibile condivisa, delle migliori scelte per la risoluzione degli attuali problemi del Paese.









Comunicato stampa

Partito Socialista e Noi Sammarinesi