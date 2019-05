Partito Socialista: "Perché non è stato ancora firmato il memorandum con Banca d'Italia?"

Abbiamo letto con grande attenzione il comunicato stampa di ieri di Alleanza Popolare firmato Adesso.SM, sulla politica estera e su come la politica estera debba individuare le priorità e indicare le direttrici anche nell’ambito bancario e finanziario, sostenendo che l’obiettivo del Governo è di andare a definire quanti più memorandum possibili tra la Banca Centrale di San Marino e le altre Banche Centrali. Il Partito Socialista ha sempre sostenuto, che nel rispetto della autonomia di Banca Centrale e dei propri organi di vigilanza, le coordinate e le linee di indirizzo dovevano essere compiti della politica e successivamente trasmessi ai tecnici per la fase operativa – e per queste ragioni venivamo continuamente attaccati di voler ingerire su Banca Centrale e quindi non rispettarne l’autonomia. Interessante oggi leggere come chi ci ha sempre attaccato su questo tema, oggi evidentemente per ragioni di attualità abbia completamente cambiato opinione. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea come diceva un noto conduttore televisivo: se è compito del Governo come sostiene AP di definire i memorandum d’intesa con le banche centrali, per quali ragioni non è ancora stato firmato il memorandum con Banca d’Italia - visti gli ottimi rapporti tra i due governi come sostiene in ogni sede il Segretario di Stato Nicola?

Comunicato stampa

Partito Socialista