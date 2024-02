Partito Socialista ricorda Ugo Intini

Il Partito Socialista di San Marino, si inchina reverente alla memoria di Ugo Intini che ieri si è spento all’età di anni 82. Con Ugo sono stati tanti i momenti di confronto e di collaborazione sincera, con reciproca soddisfazione per i due Partiti Socialisti, Italiano e Sammarinese, che noi e Lui rappresentavamo. Ugo Intini, Deputato della Repubblica Italiana, esponente di primo piano del P.S.I., stretto collaboratore di Bettino Craxi, responsabile per l’informazione e portavoce del Partito Socialista Italiano. Compagno, uomo e amico che i Socialisti di San Marino non potranno mai dimenticare.

cs Ps

