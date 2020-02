Partito Socialista: ricordo di Sandro Pertini

Partito Socialista: ricordo di Sandro Pertini.

Il 24 Febbraio ricorre il 30° Anniversario della morte di Sandro Pertini il Presidente della Repubblica più amato dal popolo italiano.

L’Associazione Sandro Pertini ed il Partito Socialista ricordano questa grande figura emblematica della Resistenza e del Socialismo italiano con emozione e accorata simpatia.

Il ricordo di questo grande personaggio ci porta a quel 20 Ottobre 1984 giorno in cui il Presidente Pertini fece la visita ufficiale alla nostra Repubblica.

Pertini in quella memorabile occasione non mancò di rimarcare la sua ammirazione verso l’Antica terra della Libertà che fu un tempo rifugio di Garibaldi l’eroe dei Due Mondi e non mancò di rinnovare il sentimento di grande amicizia, vicinanza e collaborazione fra l’Italia e San Marino.

Erano in quel momento tempi difficili per l’Italia all’indomani dei tragici fatti delle Brigate Rosse. La presenza allora di Pertini al Quirinale e di Craxi al Governo, furono di grande giovamento per riprendere un cammino più sereno per la convivenza del popolo italiano.

Il Partito Socialista e l’Associazione Sandro Pertini oggi ricordando quei tempi e i personaggi di allora, auspicando che si possa tornare al più presto a ristabilire con l’Italia una già utile collaborazione e un rapporto di amicizia e trasparenza nell’interesse reciproco dei due Stati.



Comunicato stampa

Partito Socialista San Marino

I più letti della settimana: