Partito Socialista: "Stupirsi della normalità"

Alcuni cittadini ci hanno contattato nella tarda serata di ieri per capire cosa era successo in Consiglio Grande e Generale, in tanti sono rimasti stupiti di un qualcosa che dovrebbe essere la normalità , ovvero il dialogo tra maggioranza - opposizioni - parti sociali e categorie . Eppure in questi due anni e mezzo di legislatura non era mai successo. Non vogliamo entrare nel giochino di chi sia il merito o di chi è stato più responsabile , chi ha seguito il dibattito politico di questi giorni , può tranquillamente farsi un'opinione. Non possiamo però non rilevare i tentativi che ci sono stati fino all'ultimo minuto , da parte di una area politica facilmente identificabile che ha tentato di contrastare il clima di collaborazione , in tutti i modi e con tutti i mezzi a disposizione . Ma questa volta agli ingegneri della politica , quelli che sono abituati a dare le carte per primi, fare e disfare governi con l'unico obiettivo di esserci sempre qualcosa è andato storto. Ancora presto per dire che l'aria sta cambiando anche perché le reazioni della belva ferita sono sempre imprevedibili e molto pericolose - per il momento rimane la soddisfazione e ci prendiamo una parte di merito di aver approvato all'unanimità dei presenti in Consiglio Grande e Generale, la legge sulla commissione di inchiesta per fare piena luce fin da subito su Banca Cis e la legge sulle risoluzioni bancarie , che protegge tutti i risparmiatori e correntisti.

c.s. Partito Socialista