Partito Socialista. Un' inedita Rievocazione: il Patto Solidale del 1893

Partito Socialista. Un' inedita Rievocazione: il Patto Solidale del 1893.

Dopo 130 anni, alla data odierna, il Partito Socialista della Repubblica di San Marino, si ricompone e si riorganizza celebrando per la prima volta dopo 130 anni il gesto simbolico, significativo ed ineludibile del “tenersi per mano” nella configurazione di un grande cerchio con al centro l’antica quercia, sotto la sua grande chioma. Il Gruppo di Lavoro “I Cultori per l’Ambiente” di stretta appartenenza al Partito Socialista della Repubblica di San Marino, ha proceduto al reperimento e allo studio del materiale documentale, storico e testimoniale per la Rievocazione del Patto. Perché il gruppo di lavoro “I Cultori per l’Ambiente” del Partito Socialista della Repubblica di San Marino ha deciso di rievocare questo argomento? Perché come gli stessi ideali socialisti del 1893 posero le prime basi dello spirito per la pratica del nascente socialismo storico sammarinese, ad oggi dopo 130 anni si riavvia e si rigenera ancora una volta dalla base sociale, fortemente legata al Territorio della Repubblica di San Marino, per cui ancora più che mai in questo particolare momento della ricorrenza del 28 luglio 2023 e dell’attuale congettura politica in atto particolarmente critica, gli unici e autentici custodi dei valori socialisti sono “i Compagni socialisti del gruppo di lavoro I Cultori per l’Ambiente” del Partito Socialista della Repubblica di San Marino e tutti i suoi affiliati, nonostante ad oggi siano, a detta di taluni, ancora tacciati come figli di nessuno. Come la storia e il tempo insegnano e portano la ragione, il Partito Socialista della Repubblica di San Marino, congiuntamente all’azione del Gruppo di Lavoro “I Cultori per l’Ambiente” costituiscono l’unico organo di tutela, di ascolto e di presa a cuore delle esigenze di tutti i cittadini consapevoli delle loro necessità , della loro crescita e della matura consapevolezza di essere i veri e unici protagonisti del loro cambiamento, accondiscendendo alla adesione al Partito Socialista della Repubblica di San Marino.

cs Gruppo di Lavoro “I Cultori per l’Ambiente” Partito Socialista della Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: