Partito Socialista verso una riorganizzazione; preannuncia serata sulla Sanità.

Sta continuando la campagna di adesione 2022 avviata dal Partito Socialista, attraverso incontri organizzati in questi mesi e l’incontro settimanale presso la sede del Partito, situata in via del Serrone, 164, Murata. Tale campagna si concluderà il 31 Dicembre 2022 e sarà propedeutica alla riorganizzazione del Partito Socialista, troppo trascurato in questi ultimi anni con comportamenti più protesi alla difesa di posizioni personali che alla difesa degli interessi della forza politica più longeva della Repubblica di San Marino. Ritenendo necessario restituire al Paese il ruolo di protagonista che il P.S. ha sempre avuto nella sua storia, nelle prime settimane dell’anno nuovo il Partito procederà alla riunione dell’Assemblea degli Aderenti per avviare la sua riorganizzazione. Il Partito Socialista ha in animo di organizzare un appuntamento pubblico sul tema della Sanità, conquista della sinistra sammarinese, il cui stato attuale preoccupa i cittadini per le condizioni in cui versa grazie ad una politica insufficiente a far fronte alle esigenze dei sammarinesi. Il P.S. continua ad essere impegnato nell’Aggregazione Socialista, avviata tra le forze che si ispirano agli ideali Socialisti e Riformisti, pur mantenendo la propria autonomia. Infine il Partito Socialista è proteso a sostenere il Governo facendo parte della maggioranza, pur non essendo direttamente impegnato nell’Esecutivo. A tale proposito, in piena autonomia di giudizio, ritiene che gli interessi dell’attuale Governo si possano sostenere anche mettendo in guardia rispetto a politiche e interventi non in linea con il sentimento popolare, piuttosto che schierarsi sempre a favore, in modo acritico, anche quando si sostengono ragioni a volte insostenibili. La rispondenza da parte di vecchi e nuovi compagni e simpatizzanti, verso la nuova stagione socialista, ci inducono a continuare sulla strada della rivitalizzazione del Partito con impegno e serietà.

c.s. Partito Socialista

