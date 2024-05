Partnership per la sicurezza sismica: Asacon e Isi (ingegneria sismica italiana) uniscono le forze per la difesa strutturale degli edifici

L'ingegneria sismica è di fondamentale importanza sia per San Marino che per l'Italia, entrambi soggetti ad alto rischio sismico data la loro ubicazione geografica. Tuttavia, le normative e le pratiche ingegneristiche possono variare significativamente tra i due Paesi. La nuova collaborazione siglata tra Asacon Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali e ISI Ingegneria Sismica Italiana rappresenta un importante sviluppo nel settore dell'ingegneria sismica e della sicurezza strutturale e infrastrutturale. La partnership tra le due realtà intende favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze per affrontare le sfide specifiche di ciascun contesto e promuovere attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria sismica che potrebbero portare a soluzioni innovative per migliorare la sicurezza delle costruzioni e delle infrastrutture sia a San Marino che in Italia. Inoltre, dato non trascurabile, consente ad Asacon di accedere al know-how offerto da ISI nel settore della progettazione e della valutazione della sicurezza strutturale contro i terremoti. Si tratta di un importante passo avanti nella promozione della sicurezza strutturale e nella riduzione del rischio sismico, offrendo benefici sia in termini di competenze specializzate che di opportunità di crescita e sviluppo nel settore dell'ingegneria civile e strutturale per entrambi i Paesi. Infine, il Patrocinio conferito da ISI rappresenta un riconoscimento della qualità e dell'affidabilità del lavoro svolto da Asacon nel campo dell'ingegneria civile e strutturale e contribuisce a rafforzarne la credibilità nel contesto internazionale.

