Partono a gennaio i corsi del canile intercomunale di Riccione per la cura e il benessere degli animali domestici

A gennaio prenderanno il via i corsi organizzati dal canile intercomunale di Riccione, pensati per offrire ai proprietari di animali domestici gli strumenti utili per acquisire maggiore consapevolezza nella gestione dei propri amici a quattro zampe, migliorare la relazione con loro e favorire la salute. Gli appuntamenti si terranno presso la Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) e saranno condotti dal gruppo di professionisti del canile riuniti nella società The Lorenz’s Pack, la cui direzione sanitaria è affidata a Carmen Silvia Montesano, medico veterinario esperta in comportamento animale. I corsi sono patrocinati dall’Ausl della Romagna con l’obiettivo di promuovere una cultura sana e corretta per il benessere animale. Il primo incontro, dal titolo “Il cane anziano: come fargli trascorrere una sana vecchiaia”, si terrà venerdì 17 gennaio, dalle 20 alle 22. Durante questo appuntamento si esploreranno le patologie più comuni legate all’invecchiamento del cane. Si parlerà di come migliorare la qualità della vita del cane anziano, offrendo consigli pratici per gestire e prevenire eventuali patologie che compaiono con l’avanzamento dell’età. Giovedì 6 febbraio, sempre dalle 20 alle 22, sarà la volta del “Corso informativo di primo soccorso comportamentale per il cane”. “È il primo corso in Italia dedicato a questo tema - commenta Massimiliano Lemmo, presidente dell’associazione K. Lorenz e l’uomo incontrò il cane che gestisce il canile di Riccione -. Il corso fornirà strumenti per riconoscere e interpretare i segnali di disagio che il cane può manifestare attraverso comportamenti problematici, come la fuga e l’aggressività. Sarà una guida utile per intervenire prima che un segnale di disagio si trasformi in una vera e propria difficoltà, creare un ambiente sereno e stimolante per aiutare il cane a superare eventuali ostacoli emotivi o relazionali.” Il 27 febbraio, giovedì, dalle 20 alle 22, si terrà l’incontro “Alimentazione: quale scegliere?”, che fornirà indicazioni importanti su come orientarsi sull’argomento trattato, evidenziando come una corretta dieta influisca non solo sulla salute fisica, ma anche sul benessere psicologico dell’animale, contribuendo alla sua longevità. Il ciclo di corsi proseguirà giovedì 27 marzo (dalle 20 alle 22) con un incontro dedicato al “Corso di primo soccorso per il cane”, durante il quale si impareranno le azioni pratiche da intraprendere per portare un cane in difficoltà dal veterinario. Infine, giovedì 10 aprile (dalle 20 alle 22) sarà la volta del “Corso di primo soccorso per il gatto”, che completerà il ciclo di incontri destinati a chi possiede animali domestici e desidera prendersene cura nel miglior modo possibile, ma anche a chi vuole acquisire conoscenze utili per migliorare il benessere generale di questi straordinari amici a quattro zampe. Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10). Per informazioni e prenotazioni occorre contattare il canile di Riccione (tel. 0541 645454 thelorenzspack@gmail.com). La quota di partecipazione per ogni singolo corso è di 20 euro, mentre il pacchetto completo dei cinque incontri è disponibile al prezzo agevolato di 80 euro. Le informazioni sui corsi sono disponibili alla pagina web del canile di Riccione: https://canilediriccione.it/corsi/

