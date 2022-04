Partono gli aiuti di Carità senza Confini per i profughi e gli sfollati ucraini

L’Associazione Carità senza Confini, come tante altre realtà di San Marino, si è prontamente attivata per fare quanto possibile per aiutare i profughi e gli sfollati ucraini, vittime di una terribile guerra, le cui tremende immagini e toccanti testimonianze ci accompagnano ogni giorno attraverso i mezzi di comunicazione. In meno di un mese la generosità dei nostri concittadini, di diverse imprese ed enti sammarinesi hanno riempito il capannone di Fiorentino di prodotti alimentari e per l’igiene personale, di vestiti e scarpe, coperte, lenzuola e sacchi a pelo, di ausili sanitari e tanto altro, oltre ai farmaci e prodotti per medicazione forniti dalla Croce Rossa Sammarinese. Quando si attiva la richiesta di solidarietà, la nostra Repubblica risponde in maniera sorprendente: sono stati preparati oltre 300 scatoloni di alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene! Per dare un’idea: sono oltre 1.100 i pacchi di biscotti, oltre 1.000 confezioni di alimenti per l’infanzia, più di 800 pacchi di pasta e centinaia e centinaia di altri prodotti. Così pure sono stati raccolti tanti vestiti e scarpe, coperte, lenzuola e sacchi a pelo portati con prontezza dalla gente presso la nostra sede. Una parte di questo materiale è partito il 12 aprile per essere consegnato in luoghi diversi: a Husi in Romania, presso le Suore Francescane Missionarie di Assisi che ospitano un centinaio di mamme con bambini fuggite dall’Ucraina; a Veresti e Craiova, sempre in Romania, e in Moldavia per essere da lì trasportato attraverso i corridoi umanitari in Ucraina ed infine a Leopoli. A breve sarà inviato anche il resto del materiale. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per dare aiuto materiale, sostegno umano e solidarietà fraterna alle migliaia di profughi e sfollati che scappano dall’atrocità della guerra, che è sempre ingiusta, inutile e terribile per la distruzione, la sofferenza e la morte che porta sempre con sé!