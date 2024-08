Partono i lavori di ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore: gli ambulatori saranno trasferiti gradualmente all'interno dell'Ospedale di Stato

Partono i lavori di ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore: gli ambulatori saranno trasferiti gradualmente all'interno dell'Ospedale di Stato.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale informa la cittadinanza che, a partire da mercoledì 4 settembre 2024, avranno inizio i lavori di trasloco degli ambulatori del Centro Sanitario di Borgo Maggiore, prima fase dell’opera di ristrutturazione e ammodernamento che coinvolgerà nei prossimi mesi la struttura territoriale. Le attività del Centro Sanitario verranno trasferite in maniera temporanea all'interno dell'Ospedale di Stato, al Piano 1 della Palazzina Ex Casa di Riposo e nei centri periferici di Faetano e Acquaviva. Il completamento dei lavori di trasloco è previsto entro e non oltre lunedì 9 settembre 2024. Il numero di telefono del triage infermieristico territoriale di Borgo Maggiore rimarrà lo 0549.981983, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. Gli ambulatori saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13. Durante le prossime due settimane verranno comunicati periodicamente, attraverso i canali dell’ISS, gli avanzamenti dei lavori di trasloco. L’Istituto invita gli assistiti, prima di recarsi dal proprio medico, a verificare le comunicazioni che verranno diffuse dall’ente a mezzo stampa. L’ISS si scusa per eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante il periodo di trasferimento e ringrazia anticipatamente tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: