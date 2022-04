Pasqua con Aslem: tornano in piazza uova e colombe solidali a favore dell'ospedale pediatrico oncoematologico di Leopoli

Anche in occasione di questa Pasqua, ASLEM scende in piazza con i suoi prodotti solidali: bontà, qualità, solidarietà e sostegno sono questi gli ingredienti che rendono le uova di cioccolato e le colombe Pan di Zucchero deliziose. “ASLEM quest’anno ha scelto di essere a fianco della popolazione Ucraina, duramente colpita dalla guerra.” Queste le parole della Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “I fondi raccolti saranno utilizzati per l'acquisto di farmaci chemioterapici destinati all'Ospedale Pediatrico Oncoematologico di Leopoli. La lotta contro le malattie tumorali del sangue è globale e non deve cessare, è quindi nostro dovere come cittadini del mondo aiutare tutti coloro che in questo momento hanno bisogno di gesti concreti e farmaci utili per proseguire la chemioterapia. ASLEM c’è ed è certa che a questo appello risponderà tutta la generosa e solidale popolazione Sammarinese.” Nelle giornate 7-8-9-10 Aprile 2022, gli instancabili volontari ASLEM saranno presenti in tutto il territorio della Repubblica per distribuire i prodotti; le postazioni si troveranno Giovedì 7 presso l’Istituto di Sicurezza Sociale (ISS) mentre Venerdì, Sabato e Domenica ASLEM sarà ospitata dal Discount “La Sociale” Giorgetti, Titancoop Valdragone, Titancoop Dogana, COAL Fiorentino, COAL Cailungo, COAL Dogana, COAL Acquaviva e Centro Commerciale Azzurro. “Ogni anno i cittadini Sammarinesi scelgono di sostenerci e questo ci riempie di gratitudine e di orgoglio; nonostante il protrarsi della situazione pandemica e l’incerta situazione globale, vogliamo sottolineare come ASLEM sia al fianco e al servizio della nostra Comunità, attraverso le attività associativa portate sempre avanti, nonostante le difficoltà. Ci teniamo ad aggiungere che, questo impegno e questa costanza, sono possibili grazie al sostegno di tutti i cittadini, dei donatori, dei volontari e degli enti che continuano a supportarci. Quindi grazie di cuore a tutti.” Conclude la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli

c.s. ASLEM