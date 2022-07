Passaggio dei Poteri al Lions Club San Marino Undistricted

Passaggio dei Poteri al Lions Club San Marino Undistricted.

Con la cerimonia del Passaggio dei Poteri si è concluso l’anno sociale Lions 2021-2022 e Silvano Di Mario, nuovo Presidente del Lions Club San Marino Undistricted per il 2022-2023, ha ricevuto simbolicamente il martello della presidenza da Emanuele Cesarini che assume il ruolo di Past President. Nel corso della serata si è tenuta la cerimonia d’ingresso del nuovo socio Lions, Pietro Guerrato, che ha accettato con entusiasmo di entrare nel Club rendendosi pienamente disponibile ai doveri cui verrà chiamato. In seguito il Presidente uscente, Emanuele Cesarini, ha tracciato un ampio resoconto del proprio anno che ha visto ancora numerose limitazioni dell’attività a causa delle norme volte a contrastare la pandemia. “Futuro” è stato il tema scelto da Emanuele Cesarini e nel futuro ciascuno di noi confida per metterci alle spalle le gravi problematiche che l’attualità ci propone quotidianamente. Nell’anno appena concluso sono stati effettuati numerosi meeting e sono stati portati avanti diversi “service”. Il primo vero impegno per Emanuele Cesarini è stato il Congresso Internazionale Città Murate che per la prima volta si è tenuto a San Marino e che ha visto la presenza di quasi 100 persone provenienti da diversi Lions Club europei. Ha poi ricordato la conferenza organizzata con la Società femminile di Mutuo Soccorso e con la SUMS che si è pregiata della presenza dell’economista Stefano Zamagni, il meeting con Andrea Venturoli sul tema della violenza di genere e quello con il Rettore dell’Università Corrado Petrocelli che ha parlato del futuro, giovani e cultura. Sono poi stati portati avanti intermeeting con Lions Club limitrofi tra i quali quello che ha avuto come ospite Davide Cassani. Sono poi stati ospiti del Lions Club San Marino Undistricted il Governatore del Distretto 108TB Giordano Bruno Arato e quello del Distretto 108A Franco Saporetti. Infine Sergio Barducci ha presentato il suo ultimo libro su Arrigo Sacchi. Unico rammarico è stato quello di dover sospendere, a causa della pandemia, la festa degli auguri in programma nei giorni prima di Natale. Tra i “service” portati avanti nell’anno lionistico appena concluso un’importante iniziativa è stata l’acquisto della struttura Calistenics per attività sportiva donata alle scuole medie di Fonte dell’Ovo. E’ stato poi supportato il progetto “Tuttavia…che spettacolo” Mototerapia destinato ai ragazzi con disabilità. E’ stato riproposto poi il concorso “Un Poster per la Pace” voluto dal Lion Club International e rivolto ai ragazzi delle scuole medie. Il vincitore ha potuto partecipare alle selezioni finali confrontandosi con disegni provenienti da tutto il mondo. E per ultimo è stato effettuato il “service” più emozionante, quello a favore dei profughi ucraini. In particolare sono stati consegnati buoni pasto e alcuni Lions hanno messo a disposizione il proprio tempo per accompagnare, con un pullmino noleggiato per l’occasione, le famiglie ucraine per le quotidiane necessità, al supermercato, dal medico, al parco e persino una giornata al mare. Emanuele Cesarini ha poi ringraziato i membri del Consiglio Direttivo e tutti i soci per il sostegno e la piena disponibilità a supportare le numerose attività del Club. Ha infine concluso augurando al nuovo Presidente un anno ricco di soddisfazioni e di importanti attività a vantaggio della comunità sammarinese e di quella internazionale. Ha poi preso la parola Silvano Di Mario che ha ringraziato per la fiducia che gli è stata concessa dall’Assemblea. Ha delineato quindi il programma del prossimo anno, pieno di iniziative culturali e di importanti servizi per la collettività. Si è quindi congedato dai soci ricordando l’appuntamento per la Charter Night del 27 agosto, serata che per il Lions Club San Marino Undistricted non solo rievoca la costituzione del Club ma rappresenta abitualmente la serata di esordio del nuovo Presidente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: