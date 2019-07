Passaggio della Presidenza al Lions Club San Marino: Marco Rossini succede a Paolo Piva

Si è svolta la tradizionale serata annuale del passaggio della campana dal Presidente uscente al nuovo Presidente del Lions Club San Marino Undistricted. Paolo Piva chiude il suo anno lionistico incentrato sul tema del rispetto e lascia l'incarico a Marco Giancarlo Rossini, che nell'ultimo anno aveva ricoperto l'incarico di vicepresidente. Durante la conviviale, il Presidente uscente, ha ringraziato quanti hanno contribuito a realizzare i numerosi service a favore della comunità. Un anno sociale ricco di iniziative che ha visto impegnati tutti i soci, anche in prima persona, nell'organizzazione di eventi di carattere culturale e solidaristico. Successivamente si è tenuta la cerimonia di ingresso di due nuovi soci. Il Dott. Davide Forcellini e il dott. Enrico Rossi, presentati rispettivamente da Alessandro Barulli e Alberto Bonini, sono entrati ufficialmente a far parte della grande famiglia del Lions Club International. Il neo Presidente Rossini, dopo il trasferimento dei poteri, ha espresso le ragioni per le quali ha deciso di accettare la prestigiosa carica. In particolare per le potenzialità del Club che, attraverso numerosi progetti portati a compimento ogni anno, nel rispetto dell'adagio “Dove c'è una necessità c'è un Lions”, è al servizio della collettività. Sono circa un milione e mezzo i soci che il Club conta nei 5 continenti. In ogni luogo, in ogni regione c’è un Lions che si attiva per far fronte a una necessità, a una emergenza e alla elevazione culturale della società in cui si trova ad operare. Si è proceduto inoltre a formare il nuovo Consiglio Direttivo che risulta così composto: Past President: Dott. Paolo Piva 1° Vice Presidente: Dott.ssa Federica Bianchi 2° Vice Presidente: Dott. Emanuele Cesarini 3° Vice Presidente: Dott. Lorenzo Ercolani Segretario: Ing. Fabrizio Castiglioni Tesoriere: Dott. Alberto Bonini Cerimoniere: Comm. Augusto Gatti Censore: Geom. Augusto Valentini Coordinatore LCIF: Dott. Conrad Mularoni Officer T.I. E P.R.: Dott. Alessandro Barulli Revisori dei Conti: P.A. Pier Luigi Ceccoli e Dott. Olmar Poggiali Il passaggio dei poteri si concretizzerà ufficialmente durante la Convention Internazionale, che si svolgerà a Milano dal 5 al 9 luglio, alla quale sarà presente anche una delegazione del Club di San Marino. Piva, nell'importante ruolo di Governatore del Lions San Marino Undistricted, siederà al tavolo della Presidenza Internazionale per la votazione dei service dell'anno 2019-2020 e del nuovo Presidente. Un grande ruolo in rappresentanza della piccola Repubblica di San Marino. Alessandro Barulli LIONS CLUB SAN MARINO