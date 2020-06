Passaggio di consegne al Rotary San Marino: Arnaldo Antonini nuovo presidente 2020-1

Venerdì 26 giugno 2020, in una suggestiva cerimonia tenutasi al Ristorante Righi, nella bella cornice di Piazza della Libertà, alla presenza dei soci, familiari e amici, è avvenuto il passaggio del collare da Paolo Rondelli a Arnaldo Antonini, presidente per l’anno rotariano 2020-2021 del Rotary Club San Marino. Il Presidente uscente Rondelli ha ricordato le attività fatte in corso d'anno che, seppur interrotte dall'emergenza Covid19, hanno portato a un positivo incremento della partecipazione dei soci alle iniziative del club, raggiungendo la massima presenza percentuale da qualche anno a questa parte, durante la Cena degli Auguri. Proprio questa serata ha visto il successo dell'asta benefica con la raccolta di ben 5.600 euro che sono andati a finanziare progetti sul territorio oltre che a consentire un importante contributo al progetto consorti della Signora Andrisano. “Sarà un anno molto impegnativo e non facile – ha spiegato Antonini nel suo discorso di insediamento – ma sono certo, grazie alla collaborazione di tutti i soci, che il nostro Club continuerà ad essere un punto di riferimento affermato e riconosciuto tra le locali associazioni di servizio a favore della comunità”. La serata si è conclusa con il tradizionale passaggio del martello e suono della campana a due mani, dando appuntamento ai soci all’Assemblea del 2 luglio, in cui il presidente Antonini illustrerà il programma dell’annata in vista dell’importante incontro con il Governatore distrettuale Adriano Maestri, in programma il 7 luglio.



