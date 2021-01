Passaggio di consegne con Carmelina Fierro Adriana Ventura è la nuova consigliera di parità

Questa mattina il Presidente Riziero Santi ha incontrato Carmelina Fierro e Adriana Ventura, rispettivamente Consigliera di parità uscente ed entrante della Provincia di Rimini. Questo momento di passaggio di consegne fa seguito al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cui sono state nominate le nuove Consigliere di parità, effettiva e supplente. La nuova Consigliera di parità (nella foto, al centro) è la dott. ssa Adriana Ventura, ex ispettrice del lavoro, proveniente dalla Provincia di Lecco dove ha svolto il medesimo ruolo che va a ricoprire a Rimini per i prossimi quattro anni. Confermata per altri due anni la Consigliera supplente, Mariella Mengozzi. Il Presidente Santi ha salutato e ringraziato ancora Carmelina Fierro per il grande lavoro svolto in questi quattro anni e dato il benvenuto e augurato buon lavoro ad Adriana Ventura, cui ha assicuratole tutta la collaborazione e il supporto dell’Amministrazione “affinché il presidio della Consigliera di parità - pienamente integrato nella rete che include sindacati e associazioni datoriali - continui a rappresentare quel punto di riferimento delle lavoratrici e dei lavoratori per la difesa del diritto del lavoro e delle pari opportunità.”



