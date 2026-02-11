PASSAPAROLA: Smuvi a colloquio con la cittadinanza. Una serata pubblica per scoprire il futuro della mobilità sammarinese

Il fermento che circonda il debutto di Smuvi, il nuovo sistema di trasporto a chiamata della Repubblica, ha già superato le aspettative. Con centinaia di iscrizioni e download dell’applicazione registrati in pochi giorni, è evidente che il Paese sia pronto a voltare pagina. Tuttavia, un’innovazione così radicale porta con sé curiosità, dubbi e il desiderio di approfondire i dettagli tecnici e operativi. Proprio per rispondere a questa esigenza di trasparenza e partecipazione, la Segreteria di Stato per il Lavoro e l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici invitano tutta la popolazione a un incontro pubblico che si terrà martedì 17 febbraio, alle ore 20:30, presso la Sala Montelupo di Domagnano. L’obiettivo della serata è rendere ogni residente protagonista di questo cambiamento, fornendo risposte dirette su come Smuvi modificherà concretamente le abitudini quotidiane. I relatori saranno a disposizione per illustrare il funzionamento dell'app, le modalità di prenotazione telefonica e la logica delle zone di servizio. Verrà inoltre lasciato ampio spazio alle domande dal pubblico. Ma come si prenota una corsa se non si ha dimestichezza con lo smartphone? Quali sono i tempi medi di attesa? E cosa accade nei festivi o nelle ore serali? Domande legittime a cui daremo risposta punto per punto. La forza di Smuvi risiede nella sua flessibilità: un trasporto che non impone percorsi rigidi, ma si adatta alle richieste dell’utente, garantendo una capillarità mai vista prima, specialmente nei Castelli e nelle aree meno servite dai circuiti tradizionali. La transizione verso una "Repubblica Smart" richiede condivisione. Passare dal possesso del mezzo privato all'efficienza di un servizio pubblico dinamico è una sfida culturale, oltre che tecnologica. La serata alla Sala Montelupo rappresenta l'occasione ideale per toccare con mano gli strumenti di questa evoluzione, capire come Smuvi possa migliorare la qualità della vita riducendo traffico ed emissioni e, non ultimo, per portare suggerimenti e osservazioni direttamente a chi sta gestendo il progetto. La partecipazione dei cittadini è, dunque, il motore principale per il successo dell’iniziativa. Vi aspettiamo per costruire insieme una mobilità che sia davvero un diritto per tutti, inclusiva e senza barriere. Il futuro dei nostri spostamenti è già qui, basta solo imparare a chiamarlo. In qualsiasi momento potete trovare tutte le risposte e le informazioni nelle FAQ del sito istituzionale aass.sm.

c.s.

Segreteria di Stato per il Lavoro

AASS/Smuvi

