Passeggiata del Cuore al Parco Ausa di Dogana: una camminata aperta a tutti per promuovere corretti stili di vita e prevenzione cardiovascolare

Passeggiata del Cuore al Parco Ausa di Dogana: una camminata aperta a tutti per promuovere corretti stili di vita e prevenzione cardiovascolare.

Per prendersi cura del proprio benessere, con un gesto semplice e alla portata di tutti, l’Associazione Sammarinese Cuore-Vita, insieme alla Società Sammarinese di Cardiologia, all’Associazione Celiaci Sammarinesi e in collaborazione con l’Istituto di Sicurezza Sociale, organizza la Passeggiata del Cuore. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, si terrà sabato 18 aprile alle ore 15:30 al Parco Ausa di Dogana ed è dedicata alla tutela della salute cardiovascolare attraverso corretti stili di vita, l’informazione approfondita e adeguata socialità, con l’obiettivo di sensibilizzare le attività di prevenzione. La Passeggiata è rivolta a persone di ogni età e intende promuovere la camminata come attività fisica accessibile, sostenibile e costante, capace di incidere positivamente sul benessere quotidiano e di contribuire alla prevenzione delle principali patologie croniche, in particolare quelle dell’apparato cardiocicolatorio. Durante il percorso, i partecipanti saranno guidati da un fisioterapista e potranno confrontarsi con un cardiologo, con brevi momenti di educazione alla tutela della salute dedicati in particolare ai corretti stili di vita, al controllo dei fattori di rischio e all’importanza della diagnosi precoce.​ Al termine è prevista anche una merenda gluten free, per garantire un momento conviviale inclusivo e attento alle esigenze delle persone con celiachia e intolleranze alimentari, richiamando il ruolo di un’alimentazione equilibrata nella tutela della salute cardiovascolare. Tale iniziativa si inserisce nel più ampio impegno congiunto tra le Istituzioni e le associazioni di volontariato nel promuovere iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e partecipazione attiva dei cittadini sui temi della salute.

C.s. - Istituto Sicurezza Sociale e Segreteria di Stato alla Sanità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: