Passi avanti su visibilità e sicurezza di pedoni e ciclisti.

Nel gennaio scorso il Consiglio Grande e Generale ha approvato una Istanza d’Arengo che chiedeva di rendere obbligatorio, per pedoni e ciclisti, l’utilizzo di dispositivi personali o indumenti catarifrangenti a tutela della loro incolumità e, più in generale, della sicurezza stradale. La Giunta di Castello di Chiesanuova esprime tutto il suo sostegno a questa iniziativa, ringraziando quei cittadini che se ne sono fatti promotori e auspica che presto diventi un obbligo di legge. La Giunta inoltre invita sin d’ora tutti coloro che giustamente amano passeggiare o pedalare sulle strade, a dotarsi volontariamente di tali dispositivi, sia di giorno che la sera e soprattutto in condizioni di visibilità ridotta o in assenza di marciapiedi o piste ciclabili. Da queste piccole e semplici accortezze che ogni cittadino può aumentare la propria sicurezza.

Giunta di Castello di Chiesanuova



