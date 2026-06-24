Patenti sammarinesi a rischio sul territorio italiano, serve urgente presa di posizione da parte di San Marino

Patenti sammarinesi a rischio sul territorio italiano, serve urgente presa di posizione da parte di San Marino.

L’argomento patenti sta dando l’assillo a parecchi sammarinesi, specie dopo aver letto le testimonianze di chi all’improvviso si è visto arrivare il provvedimento di interdizione alla guida in Italia per aver raggiunto il limite di punti. Una cosa successa negli ultimi mesi ad alcuni Sammarinesi e mai accaduta prima. In pratica il sistema della patente a punti viene applicato a chiunque guidi in Italia anche se con patente estera. Nell’applicare tale provvedimento l’Italia richiama l’articolo 6 ter del Decreto Legge 27 giugno 2023, n. 151. In questo caso il sammarinese non è però sullo stesso piano del possessore della patente italiana perché, a differenza di quest’ultimo, non ha né la possibilità di ottenere i bonus, né il credito fino a un massimo di 10 punti in caso di assenza di infrazioni per due anni. Inoltre, cosa ancora più grave, non può effettuare dei corsi di recupero punti o sostenere l’esame di revisione. Alla nostra richiesta di chiarimenti rivolta in prima battuta alla Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, ci è stato specificato quanto segue:

Qualora il conducente straniero abbia sommato violazioni per un totale di venti punti, viene emesso dalla prefettura competente un provvedimento di inibizione alla guida in Italia per: · due anni, se i venti punti sono accumulati in un anno; · un anno, se accumulati in due anni; · sei mesi, se accumulati in periodo tra due e tre anni. Chi viola questo divieto subisce ulteriori sanzioni e in aggiunta l’interdizione per quattro anni.

Ovviamente il possessore della patente sammarinese che riceve un provvedimento di inibizione alla guida in Italia può comunque guidare a San Marino. Tuttavia siamo di fronte a provvedimenti che impattano in maniera molto negativa sui cittadini sammarinesi che peraltro brancolano nel buio non avendo modo di verificare i punti della patente, facoltà che invece hanno gli italiani consultando il sito del Ministero nella sezione apposita. È evidentemente più che urgente dare risposte ai cittadini e come UCS abbiamo chiesto e chiederemo conto di tutto alla Segreteria competente che auspichiamo vivamente che ci dia risposte certe e finalmente faccia qualcosa di concreto anche per risolvere la problematica che concerne la trasmissione diretta delle multe dall’Italia.

C.s - Unione Consumatori Sammarinesi - UCS

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