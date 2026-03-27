Patti di collaborazione Pubblico/Privato: una Comunità che costruisce insieme il proprio futuro

Patti di collaborazione Pubblico/Privato: una Comunità che costruisce insieme il proprio futuro.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P. intende esprimere un sentito ringraziamento alla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori economici che, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità, stanno contribuendo in maniera concreta alla valorizzazione del territorio della Repubblica di San Marino. I patti di collaborazione pubblico/privato rappresentano oggi uno strumento innovativo e concreto per generare qualità urbana, rafforzare il senso di comunità e attivare nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Un modello che mette al centro la cooperazione tra istituzioni e cittadini, trasformando idee e progettualità condivise in interventi reali. In questo contesto, la Segreteria di Stato per il Territorio intende promuovere e valorizzare quattro importanti iniziative già avviate. Serravalle, Parco Laiala “Viridis”: un esempio virtuoso in cui il privato investe per il completamento di un’opera pubblica, contribuendo a rendere il parco più verde, più qualificato e maggiormente fruibile per tutta la comunità. Borgo Maggiore, “Cantinette Storiche”: la riapertura di spazi identitari della tradizione, in collaborazione con la Giunta di Castello, restituisce nuova vitalità al centro storico attraverso eventi, iniziative culturali e momenti di aggregazione. Borgo Maggiore, progetto “Terra Tavola”: il recupero di un locale sfitto, in sinergia con il Bar Funivia, rappresenta un’azione concreta di rigenerazione urbana, creando uno spazio dedicato alla valorizzazione del territorio, delle produzioni locali e della comunità. Parco “Montecchio”: la collaborazione con APAS e l’Associazione Micologica consente una riqualificazione complessiva dell’area: nuovi giochi, cura degli spazi e attenzione al benessere animale, in un’ottica di sostenibilità e partecipazione. Queste esperienze dimostrano come, attraverso una visione condivisa e strumenti amministrativi efficaci, sia possibile attivare percorsi virtuosi di cura e gestione del territorio. La Segreteria di Stato per il Territorio ribadisce il proprio impegno a sostenere e ampliare questo modello, favorendo ulteriori forme di collaborazione che possano coinvolgere sempre più cittadini, realtà associative e soggetti privati. Valorizzare il territorio, creare comunità e generare opportunità non è solo uno slogan, ma una direzione chiara di lavoro per costruire insieme il futuro del Paese.



c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: