Patto di amicizia e Collaborazione tra Castelli , Comuni limitrofi e Comune di Caserta.

L'iniziativa nasce dal solco già tracciato nel 2019 con il patto di amicizia e collaborazione siglato con il Comune di Caserta e ora ampliato grazie alla collaborazione dei Comuni di San Leo, Coriano, Verucchio e Carpegna. Nonostante le difficoltà create dalle dinamiche del Covid, la volontà di generare opportunità attraverso rapporti di fattiva collaborazione, ci è sembrato il modo più efficacie per approntare un percorso da rendere operativo appena la situazione consentirà di affrontare più serenamente tali future dinamiche. Oltre agli aspetti culturali e di valorizzazione dei singoli territori, il motore principale è rappresentato dall'aspetto didattico-culturale e principalmente la panificazione di gite scolastiche che vedranno la nostra Repubblica interessata insieme ai Comuni aderenti dal flusso che si genererà sia nel nostro ambito territoriale, ma anche( grazie alla collaborazione con Caserta) in una dimensione più nazionale. Queste collaborazioni rientrano nel più vasto progetto che la Segreteria al Turismo , attraverso la piattaforma tra Comuni proposta dal Segretario Pedini-Amati ( ormai realtà anche nel panorama italiano ),sta portando avanti , nella volontà di creare sinergie turistiche sostenibili e appetibili per un turismo sempre più esigente e diversificato. La Firma del protocollo , tranne impedimenti dell'ultima ora ( sarà ovviamente nostra premura comunicarlo ) vrrà siglata giovedì 12 Novembre alle ore 15 presso la Sala del Castello di Serravalle nel rispetto delle normative vigenti relative al distanziamento sociale e alle prescrizioni anti Covid ( Mascherine e sanificazione del locale ).

Vittorio Brigliadori

