Patto di amicizia tra il Castello di di San Marino e la Contea di Pyeongchang, Repubblica di Corea

Venerdì 4 Agosto 2023 il Castello di San Marino, Repubblica di San Marino, e la Contea di Pyeongchang, Repubblica di Corea, sigleranno un patto di amicizia presso la sala Congresso di Palazzo Begni, sede della Segreteria per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. La ratifica del patto di amicizia tra le due città giunge al termine di un lungo percorso di avvicinamento iniziato nel 2021, in occasione delle celebrazioni per il ventesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra le due Repubbliche. Tomaso Rossini, Capitano del Castello di San Marino, e Rino Micheloni, Ambasciatore di San Marino presso la Repubblica di Corea, hanno coordinato il tavolo dei lavori che ha visto impegnate entrambe le amministrazioni nel definire non solo i contenuti del patto di amicizia ma, soprattutto, le iniziative che lo seguiranno in modo da coinvolgere sempre di più le rispettive cittadinanze; il tutto sotto l'egida delle rappresentanze diplomatiche di San Marino e Corea del Sud che, con passione e instancabile dedizione, hanno portato a questo importante risultato. Il programma del 4 Agosto è fitto di impegni al fine di garantire il più ampio e proficuo confronto tra le amministrazioni. Oltre alla cerimonia di firma del patto di amicizia, la delegazione coreana incontrerà, tra gli altri, la Camera di Commercio, il dipartimento Turismo e Cultura e la federazione di Taekwondo. L'intensa giornata si concluderà con la visita al San Marino Outlet experience e la partecipazione al San Marino International Arts Festival. Il patto di amicizia tra San Marino è la città di Pyeongchang è l'ennesima testimonianza delle ottime relazioni che intercorrono tra San Marino e Corea del Sud e costituisce il miglior viatico per un sempre più stretto rapporto di collaborazione tra i due Paesi.