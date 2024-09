Patto Territoriale: all’Università di San Marino l’assemblea che raccoglie i protagonisti del mondo sociale, economico e culturale

“Unire, all’insegna della collaborazione, le realtà che possono contribuire a un positivo, sensato e lungimirante sviluppo del Titano in ambito principalmente culturale, sociale ed economico, coinvolgendo istituzioni e imprese private, associazioni e ordini professionali, rappresentanti dei lavoratori e non solo”. Queste le parole con cui il Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Corrado Petrocelli, annuncia la convocazione del Patto Territoriale, assemblea che mercoledì 25 settembre raccoglierà un’eterogenea e completa lista di invitati di cui fanno parte soggetti strategici provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado, l’Istituto Musicale Sammarinese, le sigle sindacali, le Giunte di Castello, la Consulta delle Associazioni, l’Ambasciata d’Italia a San Marino, docenti, studenti, artigiani, imprenditori, commercianti, operatori turistici, agricoltori, avvocati, notai, ingegneri, architetti, commercialisti, medici, psicologi, geometri e periti industriali. Si aggiungono inoltre l’Istituto per la Sicurezza Sociale, Banca Centrale, le Aziende Autonome di Stato, tutti i partiti politici e le Segreterie di Stato, insieme all’emittente RTV, banche, corpi di polizia e albergatori, nonché associazioni e realtà private attive in ambito finanziario, industriale e commerciale, insieme a Poste San Marino, Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, ASLEM, San Marino Innovation e non solo. “L’appuntamento - spiega il Rettore - si svolgerà nel pieno spirito delle normative sammarinesi che riguardano la nostra istituzione accademica e quindi come punto d’incontro fra l’Università e il territorio, con l’Ateneo nel ruolo di promotore e catalizzatore grazie alle idee, esperienze e competenze che sa esprimere attraverso una comunità composta da studiosi, docenti, studenti e personale amministrativo, da anni impegnati per concretizzare iniziative in grado di dare lustro alla repubblica. Penso per esempio alla realizzazione del concept del padiglione del Titano a Expo 2025 Osaka, alle ricerche sull’Alzheimer portate avanti in collaborazione con l’Ospedale di Stato e ai recentissimi incontri fra studenti e imprese in ottica di tirocinio e carriera, nonché a mostre, convegni e tanto altro”. Il Patto Territoriale si svolgerà dalle ore 16 nella sede universitaria di Dogana, in via Consiglio dei Sessanta 99 (torre B, terzo piano). L’evento è aperto al pubblico.

C.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino

