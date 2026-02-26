Patto Territoriale: l’Università di San Marino a confronto col mondo culturale, economico, professionale, sindacale e associazionistico

Quali sono le caratteristiche dei progetti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino che si riflettono positivamente su aziende, istituzioni, associazioni, scuole, professionisti, enti e istituti? Come si evolveranno in futuro? E quali saranno le novità? L’Ateneo sammarinese ne parlerà martedì 3 marzo dalle ore 17 in occasione del Patto Territoriale, tradizionale appuntamento col quale aggiorna una sempre più ampia platea sulle attività in grado di produrre effetti diretti e concreti per tutta la repubblica, a qualsiasi livello. L’iniziativa, sottolinea il rettore Corrado Petrocelli, si afferma come “punto d’incontro tra l’Università di San Marino e i principali attori del mondo culturale, economico, professionale, sindacale e associazionistico del territorio”, rappresentando “un’importante occasione istituzionale di dialogo”. Massima priorità “all’efficacia dell’azione dell’Ateneo e alle possibilità di sviluppo coordinato nel territorio, nonché per l’individuazione di risorse finanziarie a sostegno” dei progetti presenti e futuri. L’evento, aperto a tutti, si svolgerà nella sede universitaria di contrada Omerelli 20, nel centro storico. È prevista la presentazione della prima società spin-off dell’Ateneo sammarinese, “Aurora Lab”: si occuperà di educazione e psicologia attraverso servizi orientati al benessere come percorsi di apprendimento personalizzati, valutazioni cliniche e terapie.

C.s. - Università degli Studi della Repubblica di San Marino







