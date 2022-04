Paul Mockapetris, l’ideatore del DNS, ospite al Campus di Cesena dell'Università di Bologna

Giovedì 7 aprile Campus di Cesena, Aula Magna “Carmen Tura” Via dell’Università, 50 – Cesena

Programma:

- Ore 14.30: Incontro con la stampa

- Ore 15: Presentazione con le autorità locali e universitarie

- Ore 15.15: Conferenza “DNS Roots” con Paul Mockapetris

Giovedì 7 aprile, il celebre informatico statunitense Paul Mockapetris sarà ospite al Campus di Cesena dell’Università di Bologna, sede che ospita i corsi di laurea in Ingegneria e scienze informatiche, per una conferenza dal titolo "DNS Roots". Saranno presenti il professor Massimo Cicognani, presidente del Campus di Cesena, e l'assessore regionale a Scuola, università, ricerca, agenda digitale Paola Salomoni. Promosso dal Campus di Cesena, dal Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria, e da Ser.In.Ar., con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesena, l’evento è in programma per le ore 15 nell’Aula Magna “Carmen Tura” del Campus di Cesena (via dell’Università, 50). Paul Mockapetris è noto a livello internazionale per essere il creatore del Domain Name System (DNS), il sistema che traduce gli indirizzi internet negli indirizzi IP letti dai dispositivi digitali, nonché l’ideatore della prima implementazione di SMTP, il protocollo di posta di Internet. Nel suo intervento a Cesena, esaminerà il contesto dietro al sistema DNS: verranno valutate le ragioni alla base del progetto originale e sarà messo in evidenza quanto quel progetto anticipasse l'evoluzione della rete avvenuta negli anni successivi. Paul Mockapetris è oggi Direttore e Chief Scientist di ThreatSTOP, un servizio di prevenzione delle minacce informatiche in tempo reale. È stato presidente dell'ICANN Strategic Panel, Chief Scientist e membro del board di Nominum, CTO di Urban Media, Siara, Fiberlane, Software.com, e direttore tecnico di @Home. Ha studiato Fisica e Ingegneria elettrica all'MIT e ha ottenuto un dottorato in Information and Computer Science alla UC Irvine. Nel 1978 ha inventato il primo server SMTP per il servizio di posta elettronica lavorando all’Information Sciences Institute (ISI) della University of Southern California. Nel 1983, insieme a Jon Postel, ha lanciato il primo test del Domain Name System (DNS) per la rete Internet. Negli anni successivi è stato Program Manager per DARPA, presidente della Internet Engineering Task Force (IETF) e Division Director dell’ISI, prima di puntare al mondo delle startup. È membro della Internet Hall of Fame, dell’ACM, dell’IEEE e della US National Academy of Engineering. L'evento sarà anche trasmesso in diretta online sulla piattaforma Microsoft Teams.

Il link per accedere: https://bit.ly/3wHMLex.