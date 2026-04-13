Pazzaglia: "Si è scelta la Pianificazione strategica, ma San Marino aveva bisogno di un nuovo Prg"

Pazzaglia: "Si è scelta la Pianificazione strategica, ma San Marino aveva bisogno di un nuovo Prg".

Alla fine si è andati avanti con la pianificazione strategica, e non con un nuovo Piano Regolatore Generale. La Repubblica si porta dietro un impianto urbanistico nato in un’altra fase storica. Da allora sono cambiate molte cose, il territorio, i bisogni delle famiglie, il peso dell’emergenza casa, le fragilità ambientali e le criticità infrastrutturali. Per questo sarebbe servito un nuovo P.R.G., più moderno, più aderente alla realtà attuale e con una revisione periodica definita, anche ogni dieci anni, così da adeguare le scelte pubbliche all’evoluzione del Paese. Uno strumento del genere avrebbe fissato criteri chiari, dato una direzione leggibile, ridotto l’incertezza e tenuto insieme tutela del territorio, sviluppo, sicurezza e bisogni concreti della popolazione. Si è invece scelta una strada diversa, più aperta e più affidata a passaggi successivi. È da qui che nasce la perplessità. Per noi di Comunità e Territorio questo è uno dei temi che ci ha spinto a metterci insieme. Ogni volta che parliamo con le persone tornano sempre gli stessi problemi: trovare casa è sempre più difficile, per tante famiglie i costi sono diventati pesanti, molti giovani non riescono a capire se qui avranno davvero un futuro e c’è chi sta iniziando a guardare fuori San Marino non perché lo voglia, ma perché si sente costretto. Per questo ci chiediamo se la strada che è stata scelta stia affrontando davvero il problema oppure se lo stia solo spostando più avanti. Lo stesso vale per la sicurezza del territorio, perché dissesto, versanti, fragilità ambientali e infrastrutture da sistemare non possono essere lasciati indietro. Ed è qui che ci chiediamo se, per un Paese piccolo come il nostro, non sarebbe stato meglio uno strumento più chiaro, capace di ridurre al minimo gli spazi di interpretazione?

C.s. - Emiliano Pazzaglia - Presidente Comunità e Territorio San Marino

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