PD e PSD esprimono soddisfazione per il parere favorevole della Commissione Politiche UE, Camera Deputati

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici e il Partito Democratico italiano esprimono profonda soddisfazione per l’approvazione, presso la XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei Deputati, del parere favorevole relativo all'Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino. Questo passaggio istituzionale segna una tappa fondamentale in un percorso avviato nel 2015, volto a rafforzare l'integrazione economica e politica di San Marino con l'Unione europea. Come evidenziato nel documento approvato, San Marino condivide con l'UE principi, valori e interessi comuni, oltre a legami storici, culturali e politici indissolubili con l'Italia. L’analisi della Commissione evidenzia le significative opportunità di crescita, garantendo alla Repubblica di San Marino un accesso progressivo al mercato interno dell'UE a condizioni analoghe a quelle dei paesi dello Spazio economico europeo, contribuendo alla vitalità economica e sociale anche delle aree limitrofe in Italia, offrendo opportunità economiche, sociali, occupazionali e commerciali. PD e PSD apprezzano, in particolare, la volontà di far coesistere le esigenze di rispetto delle peculiarità istituzionali di San Marino con quelle di adeguamento alle regole comuni europee, raccomandando alla Commissione europea di assicurare adeguate forme di accompagnamento tecnico e amministrativo anche attraverso strumenti di assistenza istituzionale. Inoltre, come già sottolineato nel Protocollo d’intesa tra PD e PSD, ora anche il Parlamento Italiano valorizza l'istituzione di una Commissione parlamentare di associazione, che valorizzerà il dialogo interparlamentare come strumento di legittimazione democratica. Il PD e il PSD continueranno a lavorare insieme in tutte le sedi competenti, nell'interesse delle rispettive comunità, auspicando la veloce definizione della data della firma dell’Accordo suddetto.

C.s. - Piero De Luca, Capogruppo PD Commissione Politiche UE / Gerardo Giovagnoli, Segretario per i rapporti internazionali del PSD







