Pdcs. 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

“Il contrario della pace è la violenza. E coloro che vogliono la pace nel mondo devono liberare il mondo non soltanto dalla guerra, ma anche dalla violenza”. Queste parole pronunciate, più di 45 anni fa, dallo scrittore Aleksandr Solzenicyn sono di un’attualità sconvolgente. La violenza in ogni forma aumenta sempre di più e, in particolare, la violenza di genere registra dati sempre più allarmanti. Notizie di femminicidi, in ogni parte del mondo, occupano quotidianamente le pagine dei media. Nonostante le molte azioni messe in campo a livello internazionale e nazionale il fenomeno è sempre più grave. Cosa fare? Continuare a denunciare, sensibilizzare, informare, formare e soprattutto dare il buon esempio. E’ dovere di una vera democrazia continuare a tenere alta l’attenzione sul fenomeno. Per questa ragione la Democrazia Cristiana, i suoi uomini e le sue donne, con la propria azione politica continuerà a promuovere la crescita della coscienza sociale per continuare a contribuire alla eliminazione della violenza di genere. E’ necessario vincere le resistenze mentali e sociali che si oppongono ancora all’eliminazione della violenza di genere. Nessuna donna deve essere lasciata sola. La violenza lede i diritti fondamentali della persona ed è per questo che va assolutamente contrastata. La Repubblica di San Marino ha già adottato in tal senso numerosi interventi ed ha adeguato la propria normativa in linea con gli indirizzi internazionali per contrastare la violenza di genere. Tuttavia, continuerà ad essere necessario favorire un cambiamento culturale perché tali interventi non rimangano solo sulla carta ma diventino sempre più parte della coscienza dei cittadini, per promuovere il rispetto e la tutela della persona.

PDCS