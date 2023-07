PDCS: "Arnaldo Forlani, uno Statista ed un amico di San Marino"

PDCS: "Arnaldo Forlani, uno Statista ed un amico di San Marino".

È con profonda tristezza che oggi il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa Arnaldo Forlani, illustre politico italiano del nostro tempo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per l'Italia, per San Marino e per l'intera comunità politica internazionale. Arnaldo Forlani, politico di grande levatura, ha dedicato gran parte della sua vita al servizio del Paese. È stato membro e più volte Segretario Politico della Democrazia Cristiana, ricoprendo importanti incarichi anche all'interno del governo italiano, tra i quali quello di Ministro degli Interni e di Presidente del Consiglio dei Ministri. Forlani, dotato di straordinaria capacità di leadership grazie alla sua lunga esperienza e alla profonda conoscenza delle dinamiche politiche italiane, è riconosciuto quale figura autorevole e rispettata sia a livello nazionale che internazionale. Il PDCS ricorda con particolare emozione la sua visita a San Marino nel 1990 quando, partecipando al congresso del Partito, condivise la sua visione di una cooperazione transfrontaliera più stretta, e sottolineò l'importanza di un'Europa unita e solidale. Inoltre, in quell’occasione si espresse dicendo che: “La DC guardando al suo passato, alla sua storia, non può non registrare complessivamente che i nostri principi, i nostri valori, la nostra esperienza ha avuto invece una convalida dalla storia. Ecco perché noi dobbiamo essere uniti e salvaguardare la nostra identità”, una frase che risuona ancora più forte dopo 75 anni dalla Fondazione del PDCS. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma il suo lascito vivrà nei cuori e nelle menti di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. In questo momento di lutto, la Democrazia Cristiana si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.

C.s. PDCS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: