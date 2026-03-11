PDCS Cittá: tesseramento 2026 ed elezioni direttivo

La Sezione locale di Cittá del Partito Democratico Cristiano Sammarinese si è riunita lunedì 9 Marzo per il tesseramento 2026. Durante l'incontro, il Capo Gruppo Consiliare Massimo Andrea Ugolini ha relazionato sull'attualità politica e di seguito hanno preso la parola Luca Gasperoni Consigliere PDCS e Pasquale Valentini membro della Direzione. Sono intervenuti infine Marino Albani, membro del Consiglio Grande e Generale, proveniente dalla sezione di città, Luca Burzacca, vicesegretario uscente e Patrizia Gallo Segretario di sezione uscente, la quale ha relazionato sulle attività svolte dalla sezione nell’ultimo anno.

Sono stati eletti i nuovi membri del Direttivo della Sezione: Giuliana Barulli (Segretario), Patrizia Gallo (Vice Segretario), Francesco Albani, Cristina Albertini, Sofia Ceccaroli, Giuseppina Cervellini, e Wanda zullino (membri di Direzione). Persone con competenze, idee e visione del futuro, in linea con la mozione finale dell'ultimo Congresso Generale del PDCS, che rafforzava il sostegno e la partecipazione alla vita politica di donne e giovani.

Il PDCS è un partito in ascolto, forza di Governo responsabile che vuole rafforzare il proprio ruolo di cerniera tra istituzioni e comunità. L'impegno della Sezione di Cittá è volto a far sì che il tesseramento sia un vero e proprio percorso politico di ascolto, elaborazione e restituzione, dove ogni tessera diventi una voce, un contributo, un punto di vista che aiuti il partito a leggere il Paese reale e ad aggiornare la propria proposta politica.

In linea con la frase scelta dal PDCS per il tesseramento 2026 "Ascoltare il Paese Governare il Futuro", la Sezione di Cittá vuole essere un luogo di partecipazione attiva, dove le idee e le proposte di tutti gli iscritti e non solo siano ascoltate e valorizzate, nel solco della Dottrina Sociale Cristiana. La Sezione di Cittá lavorerà per rafforzare la qualità delle decisioni politiche e consolidare il rapporto di fiducia tra Cittadini, Partito, Istituzioni.

L'invito ad iscriversi ed a partecipare è rivolto a tutti coloro che vogliono condividere gli stessi valori e idee.



