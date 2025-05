PDCS: Congratulazioni a Merz per la nomina a Cancelliere

Dopo la rilevante vittoria della CDU alle elezioni dello scorso febbraio in Germania, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime vive congratulazioni all’amico Friedrich Merz per l’elezione a Cancelliere della Repubblica Federale di Germania.

La Democrazia Cristiana conferma l’auspicio già espresso al neo-Cancelliere tedesco che le nostre forze politiche, entrambe facenti parte del Partito Popolare Europeo, possano confrontarsi quanto prima, per ricreare, insieme a tutte le forze politiche che ispirano la propria azione alle radici cristiane dell’Europa, un punto di riferimento capace di attrarre tutti coloro che attendono, da anni, questa prospettiva.

L’unione e la collaborazione di coloro che impegnano la propria vita al servizio del bene comune e della promozione della persona umana, rendono davvero originale ed unica la proposta politica dei nostri Partiti, ed alimentano l’agire concreto per sviluppare iniziative davvero utili ai nostri rispettivi Paesi ed all’intera Europa.

Confermando la propria stima e la sincera amicizia al Cancelliere Friedrich Merz, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime i più sinceri auguri per il buon esito del suo mandato alla guida della Repubblica Federale di Germania.





Comunicato stampa

PDCS