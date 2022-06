PDCS: Cordoglio per la scomparsa del caro amico Romeo Morri

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese partecipa con i sensi del più profondo cordoglio al dolore della famiglia Morri e Biordi, per la scomparsa del caro amico Romeo Morri.

Sin da giovane, ha contribuito al bene della nostra comunità con il suo impegno civile e politico, animato da un’autentica passione per il Paese.

Iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese dal 1967, membro della Direzione dal 1978, eletto in Consiglio Grande e Generale per la prima volta nel 1983, fu riconfermato membro del Gruppo Consigliare del PDCS fino al 2002.

Dal 1999 al 2002 ha ricoperto anche il ruolo di Segretario Politico del PDCS e nel semestre 1 ottobre 1992 – 1 aprile 1993 la carica di Capitano Reggente.

La Democrazia Cristiana intende fare memoria della sua persona per la statura e per l’impegno che ne hanno animato l’agire durante tutto l’arco della sua vita, e desidera esprimere alla famiglia la propria vicinanza e la propria amicizia, insieme alla riconoscenza per quanto fatto dall’amico Romeo per la Repubblica di San Marino.





Comunicato stampa

Partito Democratico Cristiano Sammarinese



