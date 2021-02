PDCS: cordoglio per la scomparsa di Fausta Morganti

PDCS: cordoglio per la scomparsa di Fausta Morganti.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese partecipa con i sensi del più profondo cordoglio al dolore per la scomparsa di Fausta Simona Morganti. Il Paese perde con Lei una figura autorevole per la politica e per la vita sociale della nostra comunità; fautrice dell’opportunità che la Repubblica di San Marino potesse avere una propria Università, si è battuta con determinazione per l’approvazione della legge n.127 del 31 ottobre 1985, che istituì l’Ateneo Sammarinese di cui venne nominato, come Rettore, l’On.le Renato Zangheri, già storico sindaco di Bologna. Durante i suoi mandati in Congresso di Stato, Fausta Morganti, ha operato per l’attuazione di importanti riforme del sistema scolastico, ha appoggiato con convinzione il nascere di diversi movimenti culturali sammarinesi e sostenuto la fondazione dell’Accademia Internazionale delle Scienze di San Marino. La passione e la convinzione che hanno caratterizzato il suo agire fin dall’età giovanile rimarranno a testimonianza e riferimento anche per le future generazioni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Comunicato stampa

Partito Democratico Cristiano Sammarinese



I più letti della settimana: