Pdcs, cordoglio per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi

Il PDCS esprime profondo cordoglio per la recente scomparsa di Maria Romana De Gasperi. Figlia primogenita dello statista Alcide De Gasperi (1881-1954), fondatore della Democrazia Cristiana italiana, presidente del Consiglio dell'Italia post-bellica, padre della Costituzione e dell'Europa unita. Primogenita delle quattro figlie di Alcide De Gasperi, sempre a fianco del padre nella sua attività istituzionale, Maria Romana è stata valorizzatrice del suo nome e dei suoi ideali con numerosi libri, convegni e mostre. E' stata anche la segretaria personale di suo padre, vivendo al suo fianco i primi anni dell'Italia repubblicana. Nel 1982 la Fondazione Alcide De Gasperi, costituita proprio per volontà di Maria Romana, di cui era Presidente Onoraria, diventa un punto di riferimento nel panorama politico e culturale italiano per promuovere i valori vissuti e trasmessi da Alcide De Gasperi: la centralità della persona umana, la difesa dell’architettura democratica, l’integrazione europea, e l’attenzione alle nuove generazioni. La partecipazione di Maria Romana nel 2011 al Convegno presso la Biblioteca di Stato dedicato a suo padre nell’ambito della serie “Maestri di libertà” e la sua presenza nel dicembre 2014 alla cerimonia di intitolazione della Piazzetta antistante la sede dell’Ambasciata d’Italia ad Alcide De Gasperi in occasione dei sessant’anni dalla scomparsa, sono la testimonianza del suo attaccamento a San Marino e hanno lasciato un segno concreto dello spirito che ha animato lo statista democristiano e la sua famiglia nei confronti del nostro Paese. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime la propria riconoscenza per tutto l’impegno profuso da Maria Romana, e per il proprio esempio di vita, di cui è certo potranno giovare anche le generazioni future, prendendone a modello i valori ideali e lo stile di vita a servizio della persona umana e della società civile.

L’Ufficio Stampa del PDCS