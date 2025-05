PDCS: “Denatalità, una sfida nazionale. Servono interventi strutturali e una visione di lungo periodo”

Si è svolta nella serata di Martedì 27 Maggio, presso la Sala Joe Cassar di Bogo Maggiore, l’iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico Cristiano Sammarinese dal titolo: "Aiuti economici alle famiglie, supporto alla natalità e sviluppo del territorio perché tutti abbiano una casa". Una serata di confronto ampio e partecipato che ha visto la presenza del Segretario di Stato Stefano Canti, del Capogruppo PDCS Massimo Andrea Ugolini, del Presidente dei GDC Marco Mularoni, del Segretario generale USL Francesca Busignani e della Presidente dell’Associazione Accoglienza della Vita Marina Corsi. Al centro dell'incontro un dato allarmante: nel 2014 a San Marino si registravano 296 nuovi nati, nel 2024 appena 144. Un crollo di oltre il 50% in dieci anni, accompagnato da un costante aumento del numero di decessi. Il saldo tra nascite e morti, negativo ormai dal 2017, ha aperto una vera e propria “forbice demografica” che minaccia la sostenibilità del sistema previdenziale e la vitalità sociale del Paese. Il Segretario Canti ha illustrato con chiarezza i dati contenuti nella recente relazione presentata alle Commissioni Consiliari, mettendo in evidenza i fattori culturali, economici e normativi che incidono su questa tendenza. Tra questi: costo della vita, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso alla casa e scarso supporto alla genitorialità.

Le proposte: una riforma organica e concreta

Durante la serata sono state presentate le principali proposte di riforma attualmente al vaglio della Segreteria:

Introduzione di un assegno di natalità ("bonus bebè").

Razionalizzazione dell’assegno familiare, in base alla fascia di reddito.

Ampliamento del lavoro agile e maggiore flessibilità oraria per le madri e i genitori.

Riconoscimento di congedi parentali retribuiti per visite mediche, malattia e colloqui scolastici dei figli.

Creazione di uno sportello sociale per orientare famiglie e cittadini su incentivi, diritti e misure attive.

Realizzazione di una piattaforma web dedicata all’accesso informato e trasparente a tutti gli aiuti disponibili.

Riconoscimento giuridico e contributivo della figura del caregiver familiare.

Interventi concreti, non simbolici ma strutturali, pensati per invertire un trend che, se non affrontato, rischia di compromettere il futuro del Paese.

Un confronto aperto e ricco di spunti

Nel suo intervento, Marina Corsi, presidente dell’Associazione Accoglienza della Vita, ha evidenziato come la denatalità non sia solo una questione economica ma anche profondamente culturale e relazionale, sottolineando la necessità di non lasciare le donne sole nei momenti di difficoltà e di rafforzare le reti di supporto familiare e sociale. La segretaria generale USL, Francesca Busignani, ha posto l’accento sulle difficoltà che le donne incontrano nel conciliare maternità e lavoro, richiamando l’urgenza di tempi certi e norme efficaci, affinché la scelta di diventare genitori non diventi penalizzante sul piano lavorativo o economico. Il Capogruppo PDCS Ugolini ha ricordato l’importanza del Fondo per la Natalità già inserito nel programma di governo e la necessità di tutelare anche le piccole imprese e le libere professioniste, spesso penalizzate nei costi legati alla maternità. Il Presidente dei GDC Mularoni ha invitato a guardare all’esempio di altri Paesi europei, dove il welfare moderno e servizi accessibili hanno contribuito a contenere il calo demografico, ha anche sottolineato l’urgenza di una nuova narrazione culturale che restituisca valore alla famiglia e alla genitorialità. Il PDCS ribadisce con forza la necessità di una politica per la natalità che sia parte integrante di una strategia di sviluppo del territorio, della casa e del lavoro. Non bastano slogan o incentivi una tantum. Serve un impegno sistemico che coinvolga politica, società civile, imprese e istituzioni. Senza nuovi nati, non c’è futuro. Con responsabilità e visione, il PDCS continuerà a lavorare affinché ogni famiglia a San Marino abbia le condizioni per nascere, crescere e costruire.

