PDCS e Realtà Associative: Impegno rinnovato per la Famiglia e i Giovani

Durante un recente incontro tra il PDCS e le associazioni laicali della Diocesi di San Marino- Montefeltro, si è avuta l'opportunità di esplorare temi di grande importanza per la nostra comunità, con un focus particolare sulla famiglia, la sussidiarietà, e la libertà educativa. Si è inoltre discusso delle prospettive per giovani e anziani, ponendo l'accento sulle sfide e le opportunità presenti nel nostro Paese. La rilevanza della famiglia come pilastro della società sammarinese è stata un punto chiave del dialogo. Si è sottolineato il bisogno di politiche che non solo proteggano la famiglia, ma che anche la promuovano come fulcro vitale per il progresso sociale ed economico del Paese. Le associazioni laicali hanno evidenziato la necessità di un ambiente che sostenga le famiglie, specialmente quelle giovani, che oggi affrontano sfide crescenti, sia economiche che sociali e che sentono il bisogno di sicurezze di fronte al futuro. Inoltre è emersa l’importanza della libertà di educazione come colonna portante per un futuro più aperto e inclusivo, non solo come trasmissione di conoscenza, ma come diritto fondamentale che deve essere preservato e garantito per permettere lo sviluppo di individui critici, responsabili e attivamente partecipativi nella vita civile. Il tema dei giovani è stato particolarmente sentito e il PDCS ha rinnovato il suo impegno a lavorare per creare condizioni favorevoli all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e a creare condizioni sociali favorevoli per le famiglie. Parallelamente, si è discusso dell'importanza di sviluppare ulteriormente le politiche di sostegno agli anziani, assicurando che abbiano accesso a servizi sanitari adeguati, opportunità di inclusione sociale e il rispetto della loro dignità. Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a tutte le associazioni laicali per il loro vitale contributo e per la loro partecipazione e il loro impegno alla vita della comunità civile essenziale per la promozione della persona e del tessuto sociale del nostro Paese. L'incontro ha rafforzato la consapevolezza comune sull'importanza di ascoltare e integrare le voci di tutte le componenti della nostra società, a partire dai giovani fino agli anziani, nel processo decisionale politico. Il PDCS continuerà a lavorare assiduamente su queste tematiche, consapevoli che la protezione e la promozione della famiglia, la libertà educativa e il sostegno ai giovani sono fondamentali per un futuro prospero e inclusivo per San Marino.

L’Ufficio Stampa del PDCS

