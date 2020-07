PDCS: eletti i vice capigruppo

Nella serata di mercoledì 15 luglio, presso la sede Partito Democratico Cristiano Sammarinese, i membri del Gruppo Consigliare del PDCS hanno eletto come vice capigruppo per questa legislatura Stefano Giulianelli, Manuel Ciavatta e Alice Mina. Il Segretario Politico Gian Carlo Venturini, il Capogruppo Francesco Mussoni e tutti i membri del Gruppo Consigliare esprimono le proprie felicitazioni agli amici che, per le loro capacità personali e la loro esperienza politica sia all'interno del Partito che nei vari settori, riusciranno ad essere un’importante risorsa per il Partito A tutti, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime i migliori auspici per un proficuo lavoro a servizio del bene del Paese.

Comunicato stampa

PDCS