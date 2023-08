PDCS: Enorme successo per la 50° edizione della Festa dell’Amicizia

La Festa dell'Amicizia del PDCS si conferma ancora una volta uno degli eventi di aggregazione popolare più importanti dell'estate sammarinese. Tantissime le persone - amiche, amici e molti ospiti - che hanno affollato piazza Bertoldi a Serravalle, in occasione della 50° edizione svoltasi dal 18 al 20 agosto. Il Segretario Gian Carlo Venturini sottolinea l’enorme successo della 50°edizione della Festa dell’Amicizia, vista la rilevante partecipazione ed affluenza di pubblico. Ne è testimonianza anche il considerevole consumo dei prodotti distribuiti dagli stand - come riportato dal coordinatore Ugolini - che ha fatto registrare numeri mai visti. Testimonianza vera di un Partito che, forte dei suoi 75 anni, vede confermata la sua trainante forza popolare, continuando ad essere punto di riferimento per i sammarinesi, specialmente in questo momento di particolare confusione politica. 50 anni, quelli celebrati in Piazza Bertoldi, che hanno ancora una volta visto come protagonisti gli oltre 80 volontari, giovani e meno giovani, che hanno contribuito in modo determinante al successo della Festa. Grandi protagoniste sono state anche la pubblicazione e la mostra celebrativa dei 50 anni della Festa, che ripercorrono tutta la storia e ricordano tutti i protagonisti che hanno dato vita, nel corso degli anni, a questa significativa iniziativa che anima il nostro Partito. Il cinquantesimo ha visto anche una pregevole iniziativa dei GDC, la presentazione del libro: “UNA TRAMA DEL MONDO” a cura del Professor Michele Chiaruzzi, alla presenza del Segretario Beccari, un evento culturale di successo e di spessore. Ora il PDCS guarda avanti. Già in programma per il 4 settembre alle ore 21:00 presso il Grand Hotel di San Marino, con il Senatore Pier Ferdinando Casini e il Direttore di RTV Andrea Vianello, un’iniziativa che si inserisce nell’alveo dei 75 anni della storia del Partito, dove l’amico Casini ci aiuterà a riflettere, attraverso il suo libro “C’era una volta la Politica”, sulla forza dei valori e degli uomini della DC italiana ed europea. In cantiere anche l’importante appuntamento della CONFERENZA PROGRAMMATICA, che vedrà riuniti, verso fine anno, i gruppi di lavoro e gli esperti del PDCS, per delineare e per progettare insieme a tutte le forze propositive il programma della prossima legislatura. Il PDCS forte della sua identità e coerente con i suoi principi, a differenza di chi fa solo proclami populisti, continua ad adoperarsi, con proposte e soluzioni concrete, per il bene della Repubblica.

Ufficio Stampa del PDCS