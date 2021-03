Pdcs: Gian Carlo Venturini designato a Capitano Reggente

La Direzione del PDCS, congiuntamente al Gruppo Consiliare, ha designato all’unanimità quale candidato alla Suprema Magistratura della Repubblica di San Marino per il prossimo semestre 1 aprile 2020 – 1ottobre 2021, Gian Carlo Venturini. Iscritto al Partito dal 1986, è stato Capitano di Castello di Borgo Maggiore dal 1989 al 1991, Consigliere dal 1993 a data odierna, Capitano Reggente dal 01 Ottobre 1996 al 01 Aprile 1997, Vice Segretario Politico dal 1997 al 2002 e dal 2007 al 2008 Segretario di Stato per la Sanità dal 20 maggio 2002 al 25 giugno 2002, Segretario di Stato per il Lavoro dal 16/12/2002 al 12/12/2003, Segretario di Stato per il Territorio dal 2003 al 2006 e dal 2008 al 2012, Membro della Direzione del PDCS dal 1997 a data odierna, Segretario di Stato per gli Affari Interni, Funzione Pubblica, Giustizia e Rapporti con le Giunte di Castello dal 2012 al 2016, Segretario Politico del PDCS dal 2017 a data odierna. Più volte membro di diverse commissioni tra le quali: membro del Gruppo Nazionale presso l’Unione Interparlamentare, membro del Consiglio dei XII, membro della Commissione per le Politiche Territoriali, membro della Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime la propria soddisfazione per tale scelta e rinnova al consigliere le proprie felicitazioni per la candidatura. Inoltre, nella stessa occasione, la Direzione ha designato come vice-segretario Manuel Ciavatta su proposta del Segretario Venturini.

c.s. PDCS