TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:26 Expo: il segretario Beccari incontra il Segretario del Bie Kerkentzes 19:25 Approvata all'unanimità l'accoglienza di 30 palestinesi 18:54 Affitti: nessun aggiornamento al canone di locazione per immobili ad uso abitativo nel 2026 18:28 Incredibile all'Africa Eco Race: tappa cancellata per neve 18:18 Lo Sci Club Gli Apostoli celebra 25 anni di attività 13:42 Olimpiadi, Fabbri: "Sport veicolo di promozione", Forcellini: "Occasione unica per San Marino" 12:42 Attesa per il decreto sull'accoglienza di 30 palestinesi 12:34 Omicidio Pierina, l’amica di Manuela in aula: “Non pensava che l’incidente del marito fosse un caso” 10:30 Australian Open, Sinner supera Darderi e vola ai quarti 10:03 Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Padova: oltre 7 tonnellate nascoste in un tir
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

PDCS: Giornata della Memoria, un impegno civile contro odio e indifferenza

26 gen 2026
PDCS: Giornata della Memoria, un impegno civile contro odio e indifferenza

In occasione della Giornata della Memoria, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) si unisce al raccoglimento e alla riflessione, che questa ricorrenza richiama con forza in tutta Europa e a livello globale, per ricordare la tragedia della Shoah e le persecuzioni che colpirono milioni di persone, affinché quanto accaduto non venga mai relativizzato, minimizzato o dimenticato.
Per la Repubblica di San Marino, la Giornata della Memoria è anche un’occasione per riaffermare il valore della convivenza civile, del rispetto reciproco e dell’impegno delle istituzioni nel promuovere una società coesa, inclusiva e attenta ai diritti fondamentali.
In tal senso, “fare Memoria” richiama ciascuno di noi alla responsabilità di riconoscere i segnali dell’intolleranza e a contrastare ogni forma di antisemitismo, razzismo e discriminazione, e di difendere la dignità della persona in ogni contesto, cercando di superare l’indifferenza anche attraverso la cultura, l’educazione e la partecipazione.
In questo senso, il PDCS ritiene centrale il ruolo della scuola, delle famiglie, del mondo associativo e delle comunità educanti, chiamati a trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del passato e la capacità di riconoscere e respingere linguaggi e comportamenti di odio.
Il PDCS invita, pertanto, tutti i cittadini a partecipare alle iniziative di commemorazione e approfondimento promosse sul territorio, nella convinzione che solo una Memoria condivisa possa diventare argine contro la disumanizzazione e guida per un futuro costruito sulla pace, sulla responsabilità e sulla solidarietà.

Comunicato stampa
PDCS





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa