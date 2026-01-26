PDCS: Giornata della Memoria, un impegno civile contro odio e indifferenza

PDCS: Giornata della Memoria, un impegno civile contro odio e indifferenza.

In occasione della Giornata della Memoria, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) si unisce al raccoglimento e alla riflessione, che questa ricorrenza richiama con forza in tutta Europa e a livello globale, per ricordare la tragedia della Shoah e le persecuzioni che colpirono milioni di persone, affinché quanto accaduto non venga mai relativizzato, minimizzato o dimenticato.

Per la Repubblica di San Marino, la Giornata della Memoria è anche un’occasione per riaffermare il valore della convivenza civile, del rispetto reciproco e dell’impegno delle istituzioni nel promuovere una società coesa, inclusiva e attenta ai diritti fondamentali.

In tal senso, “fare Memoria” richiama ciascuno di noi alla responsabilità di riconoscere i segnali dell’intolleranza e a contrastare ogni forma di antisemitismo, razzismo e discriminazione, e di difendere la dignità della persona in ogni contesto, cercando di superare l’indifferenza anche attraverso la cultura, l’educazione e la partecipazione.

In questo senso, il PDCS ritiene centrale il ruolo della scuola, delle famiglie, del mondo associativo e delle comunità educanti, chiamati a trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del passato e la capacità di riconoscere e respingere linguaggi e comportamenti di odio.

Il PDCS invita, pertanto, tutti i cittadini a partecipare alle iniziative di commemorazione e approfondimento promosse sul territorio, nella convinzione che solo una Memoria condivisa possa diventare argine contro la disumanizzazione e guida per un futuro costruito sulla pace, sulla responsabilità e sulla solidarietà.



Comunicato stampa

PDCS

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: