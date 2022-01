PDCS: I migliori auspici per un buon lavoro all'onorevole Roberta Metsola, eletta Presidente del Parlamento Europeo

È con i sensi della più profonda stima ed amicizia, che il Partito Democratico Cristiano Sammarinese si unisce al coro di tutti gli amici che hanno espresso le proprie congratulazioni all’Onorevole Roberta Metsola, per l’elezione alla carica di Presidente del Parlamento Europeo. La più giovane Presidente della storia dell’Europarlamento e, per la prima volta, scelta tra uno dei piccoli Stati come Malta, proprio nel mese di ottobre è stata relatrice al primo Congresso dello YEPP, insieme al Segretario di Stato Luca Beccari, sul tema “Exchange of views on the Conference on the Future of Europe”, tenutosi a San Marino su richiesta dei Giovani Democratico Cristiani e patrocinato dal Partito Democratico Cristiano Sammarinese, dal PPE, dalla Fondazione Adenauer e dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per il Lavoro, per il Turismo e per l’Istruzione. Un’occasione estremamente importante per confermare il legame della Democrazia Cristiana e dei GDC alla famiglia del Partito Popolare Europeo, e l’orizzonte europeista del nostro partito e del nostro Paese, che sta continuando ad operare per concludere quanto prima il percorso di Associazione con l’Unione Europea. Siamo certi che la parlamentare maltese saprà raccogliere l’eredità lasciatale dal suo predecessore David Sassoli, deceduto prematuramente, supportando il lavoro e l’impegno di tutte le forze costruttive, nell’auspicio di un’Europa più unita e di una rinnovata consapevolezza del valore delle radici cristiane che accomunano tutti i Paesi europei, di cui Malta e la Repubblica di San Marino, pur nelle loro ridotte dimensioni, custodiscono una viva tradizione, per la promozione del bene comune e della dignità della persona umana









Comunicato stampa

