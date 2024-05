Pdcs: imprese e Accordo UE al Centro dei Dialoghi con USC e OSLA

Pdcs: imprese e Accordo UE al Centro dei Dialoghi con USC e OSLA.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) ha tenuto oggi due incontri significativi con l'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA) e l'Unione Sammarinese del Commercio (USC). Questi incontri hanno evidenziato l'importanza delle collaborazioni strategiche per il futuro economico di San Marino. L'incontro con USC ha evidenziato l'importanza di integrare le questioni di interesse per le associazioni di categoria e i sindacati in un approccio unificato per risolvere le problematiche. È stata evidenziata l’importanza prioritaria dell’attuazione dell’Accordo di Associazione per la disciplina della circolazione delle persone, delle aziende e delle merci, mirando all'armonizzazione delle imposte indirette e alla regolamentazione dell'import/export per facilitare gli scambi commerciali. È emersa l'urgenza di modernizzare e uniformare i sistemi di pagamento e incasso, e di snellire le procedure contrattuali per accelerare le operazioni commerciali e aumentare l'efficienza operativa e migliorare ulteriormente il benessere interno. L'incontro con OSLA ha messo in luce l'importanza di ridurre la burocrazia per facilitare l'attività imprenditoriale, soprattutto per le piccole imprese che affrontano costi finanziari e di gestione superiori rispetto alla vicina Italia. Abbiamo discusso iniziative diversificate per alleviare questi oneri, riconoscendo anche il valore crescente del settore biologico e l'importanza di integrare San Marino nel mercato unico europeo, assicurando che le nostre politiche supportino questo obiettivo strategico. In entrambe le sessioni, abbiamo riaffermato il nostro impegno a supportare l'industria locale attraverso un dialogo continuo con il settore privato, per assicurare che le politiche adottate riflettano le esigenze reali delle nostre imprese e cittadini. Il PDCS è consapevole delle sfide che ci attendono e rimane fermo nel suo impegno a lavorare per una San Marino prospera, sostenibile e inclusiva. Continueremo a cercare attivamente il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per garantire che le nostre politiche e iniziative siano all'altezza delle aspettative dei nostri cittadini e rispettino gli standard europei e internazionali.

c.s. Pdcs

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: