Pdcs: in ricordo di Giovanni Zaccaria Savoretti

Oggi ricorre il 10° anniversario della morte di Giovanni Zaccaria Savoretti, Fondatore e per molti anni Segretario Politico del PDCS che si è spento il 29 Luglio del 2011. Il suo nome rimarrà sempre indelebile nel Manifesto di Fondazione del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Gli amici del Partito rinnovano il ricordo di un uomo che con il suo impegno ha contribuito in modo significativo alla ricostruzione del nostro Paese nel periodo del dopoguerra e che ha ricoperto ruoli politici con l’umanità e l’umiltà che lo hanno sempre contraddistinto. Ricordiamo il suo impegno politico, basato sui valori cristiani e al servizio della Repubblica di San Marino e di tutti i suoi cittadini: un esempio di politica sempre attuale e di ispirazione per tutti noi.

c.s. Pdcs