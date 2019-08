Pdcs: "Inadeguatezza nei modi e nel merito: per governare servono competenza e condivisione"

Gli scontri tra l’USC ed il Segretario di Stato Michelotti che in questi giorni hanno riempito le locali cronache politiche sono la conferma, se ancora ce n’era bisogno, della inadeguatezza del Segretario di Stato a ricoprire quell’incarico. Inadeguatezza per i modi: un uomo che rappresenta le massime istituzioni non può permettersi di utilizzare un linguaggio così arrogante, al punto di affermare: “con gente come questa, non si va da nessuna parte!”, nel momento stesso in cui veniva interpellato da un’associazione di categoria che rappresenta una componente importante del settore di cui Michelotti dovrebbe essere la guida politica. Inadeguatezza nel merito: la sperimentazione del servizio navetta in piena stagione turistica, denota ancora una volta, la mancanza di visione strategica della Segreteria che, come sottolineato più volte dal PDCS, sta mettendo in seria difficoltà questo settore, facendo perdere al nostro Paese attrattività e competitività rispetto ad circondario. Non possiamo non sottolineare quanto sulla vicenda ha dichiarato lo stesso Coordinatore di Civico 10, Luca Boschi che, “bacchettando” il Segretario Michelotti, ha denunciato come la mancanza di condivisione abbia contraddistinto questa scelta. Abbiamo più volte, nei nostri interventi, ribadito infatti quanto sia importante il rispetto del piano strategico e nello stesso tempo, anche alla luce dei tanti soldi spesi, quanto sia fondamentale partire da quello e dalle nostre eccellenze territoriali per rilanciare il turismo e operare con il pieno coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria. Le precisazioni di Boschi possono rappresentare dunque un segnale importante soprattutto se finalmente anche nella maggioranza si avverte la necessità di prendere le distanze da questo modo di interpretare il governo del Paese e, ancor più, se cresce la consapevolezza che per le urgenze che si dovranno affrontare saranno indispensabili competenza e condivisione.

c.s. Pdcs